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    Мужчина спас жизнь женщине в Бурятии, выкопав её из-под лавины

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    Во время восхождения двух человек на пик в Бурятии 24 декабря сошла снежная лавина, и женщина оказалась под снегом. Об этом сообщает республиканская служба ГО и ЧС в своём телеграм-канале.

    Мужчина и женщина рано утром вышли из гостиницы, к 14 часам дошли до подножья пика Броненосец и попали под сход снега в 6 километрах от села Аршан. 36-летнюю женщину накрыло полностью, но мужчина не растерялся и откопал её.

    Она получила ушибы, а также у неё, предположительно, повреждена поясница — она потеряла возможность самостоятельно ходить. На помощь отправились спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы.

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