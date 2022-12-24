Мужчина спас жизнь женщине в Бурятии, выкопав её из-под лавины

Во время восхождения двух человек на пик в Бурятии 24 декабря сошла снежная лавина, и женщина оказалась под снегом. Об этом сообщает республиканская служба ГО и ЧС в своём телеграм-канале.



Мужчина и женщина рано утром вышли из гостиницы, к 14 часам дошли до подножья пика Броненосец и попали под сход снега в 6 километрах от села Аршан. 36-летнюю женщину накрыло полностью, но мужчина не растерялся и откопал её.



Она получила ушибы, а также у неё, предположительно, повреждена поясница — она потеряла возможность самостоятельно ходить. На помощь отправились спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы.

