Рождество от Нью-Йорка до Стамбула: видео со всего мира

Христиане по всему миру — католики, лютеране и англикане — 25 декабря встретили Рождество по григорианскому календарю. Традиционные мероприятия прошли в разных странах, от Ватикана до Вифлиема, Нью-Йорка и Стамбула. «Фонтанка» показывает самые яркие видео.



Рождественские торжества открыла праздничная месса в базилике Святого Петра в Ватикане. Её возглавлял лично Папа Римский Франциск.

