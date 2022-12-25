Рождество от Нью-Йорка до Стамбула: видео со всего мира

Христиане по всему миру — католики, лютеране и англикане — 25 декабря встретили Рождество по григорианскому календарю. Традиционные мероприятия прошли в разных странах, от Ватикана до Вифлиема, Нью-Йорка и Стамбула. «Фонтанка» показывает самые яркие видео.
Рождественские торжества открыла праздничная месса в базилике Святого Петра в Ватикане. Её возглавлял лично Папа Римский Франциск.
Рождественские торжества состоялись и в Вифлееме. Прошла традиционная ежегодная процессия, а кульминацией стала месса в церкви Рождества Христова, построенной на месте, где, как считается, родился Иисус.
В Нью-Йорке тысячи людей собрались в Соборе святого Патрика на мессу в канун Рождества. Все 2400 мест были заполнены прихожанами из города и пригородов, еще сотни слушали её стоя.
На центральной площади в Афинах по традиции запустили в небо тысячи бумажных летающих фонариков.
Король Великобритании Карл III, королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи посетили службу в Сандрингемской церкви в Норфолке. Правящий монарх лично возглавил традиционную праздничную прогулку от Сандрингемского дома до церкви.
В Польше более 300 бездомных и бедняков приняли участие в традиционной рождественской трапезе в Сопоте. Люди делились едой и обменивались поздравлениями.
В Стамбуле рождественская месса прошла церкви Святого Антония Падуанского в европейском районе Бейоглу. Месса прошла на четырех разных языках, в ней приняли участие как местные жители, так и туристы со всего мира.
Как писала «Фонтанка», патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 декабря направил поздравление с праздником Рождества Христова главе Римско-католической церкви папе Франциску. Он пожелал понтифику мира и благоденствия.