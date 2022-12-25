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    Гаишники остановили каршеринг на Загородном не зря. К первокурснику вопросов много

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    Субботним утром в центре Петербурга сотрудники ДПС остановили каршеринг для проверки. Оказалось, что он угнан. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

    «Ниссан Кашкай» тормознули 24 декабря в 10:10 на Загородном проспекте, 45. За рулём оказался 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, машину он арендовал с помощью чужого аккаунта, что считается угоном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

    По данным «Фонтанки», юноша приехал в Петербург из Липецка учиться. Он — студент первого курса Университета имени Бонч-Бруевича. Молодого человека доставили в полицию и взяли подписку о невыезде, машину также транспортировали на территорию отдела полиции.

    В тот же день в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием каршеринга. Полиция узнала о нём, получив сообщение о мертвеце на крыше машины на Морской набережной.

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