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    Скончался гендиректор петербургских «Адмиралтейских верфей»

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    Генеральный директор входящего в ОСК АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков ушёл из жизни 24 декабря, сообщает пресс-служба предприятия. Он умер скоропостижно.

    Фото: admship.ru
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    Биография

    Александр Сергеевич Бузаков родился 7 июля 1956 года. В 1980 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Судовые силовые установки» как инженер-механик, сразу начал работать в Ленинградском Адмиралтейском объединении. В 2004–2009 годах возглавлял ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Западный центр судостроения», работал во ФГУП «Средне-Невский судостроительный завод». В 2011 году вернулся в АО «Адмиралтейские верфи» в качестве главного инженера. В августе 2011 года был назначен гендиректором предприятия. Имеет следующие награды: орден «За морские заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «300 лет Российскому флоту», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Лауреат «Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».

    23 декабря «Адмиралтейские верфи» спустили на воду подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Сейчас предприятие продолжает строительство еще двух подводных кораблей проекта: «Вологды» и «Ярославля», которые были заложены парно в июне 2022 года.

    Фото: admship.ru

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