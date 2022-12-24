В Милане могут приостановить показ балета «Распутин» с Сергеем Полуниным

В миланском театре «Арчимбольди» на фоне угроз, которые получает руководство учреждения, рассматривается вопрос о приостановке показов балета «Распутин» с участием танцора Сергея Полунина. Об этом 24 декабря со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает ТАСС.



В соцсетях театр опубликовал заявление, в котором сообщил, что «верит в свободу выражения и аполитичность искусства», но «работает над приостановкой показов драматического балета «Распутин» с участием танцора Сергея Полунина, который был заявлен в программе с декабря 2019 года».

