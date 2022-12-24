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    В Милане могут приостановить показ балета «Распутин» с Сергеем Полуниным

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    В миланском театре «Арчимбольди» на фоне угроз, которые получает руководство учреждения, рассматривается вопрос о приостановке показов балета «Распутин» с участием танцора Сергея Полунина. Об этом 24 декабря со ссылкой на газету Corriere della Sera сообщает ТАСС.

    В соцсетях театр опубликовал заявление, в котором сообщил, что «верит в свободу выражения и аполитичность искусства», но «работает над приостановкой показов драматического балета «Распутин» с участием танцора Сергея Полунина, который был заявлен в программе с декабря 2019 года».

    Глава «Арчимбольди» Джанмарио Лонгони подчеркнул, что ему неприятно думать о возможной отмене балета, «но существует проблема общественного порядка».

    «Мы получаем угрозы. Наши сотрудники получают угрозы. А если он (Полунин. — Прим. ред.) придет, а потом в зале что-нибудь случится? Раздражает то, что это происходит под пацифистским предлогом. Они хотят мира, но также и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они», — цитирует итальянская газета директора театра.

    В театре подчеркнули, что осуждают конфликт на Украине и весной 2022 года провели гала-вечер с украинскими артистами.

    По планам, балет «Распутин» должны показать 28 и 29 января следующего года.

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