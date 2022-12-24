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    Мужчина под Гатчиной ударил человека топором в голову и сам вызвал полицию

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    Конфликт двух знакомых в Гатчинском районе Ленинградской области для одного из них закончился в больнице, для другого — в полиции. Об этом 24 декабря сообщает 47news.

    Вечером 22 декабря в деревне Большие Борницы выпивали 33-летний и 51-летний мужчины. Они повздорили, младший схватил топор и пару раз ударил старшего по голове. Затем он сам набрал номер экстренных служб. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него переломы костей черепа. Нападавшего полицейские задержали на следующий день и поместили в камеру на двое суток. Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

    Похожий случай недавно был в Тихвине. Там 68-летний мужчина зарубил топором 43-летнюю соседку, считая, что она следит за ним и пытается довести до инфаркта. 23 декабря суд заключил его под стражу.

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