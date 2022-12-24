Мужчина под Гатчиной ударил человека топором в голову и сам вызвал полицию

Конфликт двух знакомых в Гатчинском районе Ленинградской области для одного из них закончился в больнице, для другого — в полиции. Об этом 24 декабря сообщает 47news.



Вечером 22 декабря в деревне Большие Борницы выпивали 33-летний и 51-летний мужчины. Они повздорили, младший схватил топор и пару раз ударил старшего по голове. Затем он сам набрал номер экстренных служб. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, у него переломы костей черепа. Нападавшего полицейские задержали на следующий день и поместили в камеру на двое суток. Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

