Суд спрятал от соседского преследования пенсионера, рубившего топором женщину в Тихвине

Тихвинский городской суд Ленобласти избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве. Мужчину изолировали от общества и соседей, одна из которых не пережила его подозрений в сталкинге.



Как сообщили в суде, 23 декабря удовлетворено ходатайство следствия об аресте пенсионера, которому вменяют расправу над 43-летней женщиной. Её крики слышали накануне днём из квартиры на улице Машиностроителей в Тихвине.



Прибывшие на место полицейские с помощью сотрудников МЧС вскрыли дверь и увидели обезглавленное тело. По версии следствия, соседку избил металлическим прутом, а потом отрубил ей голову топором 68-летний местный житель.

