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    Суд спрятал от соседского преследования пенсионера, рубившего топором женщину в Тихвине

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    Тихвинский городской суд Ленобласти избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве. Мужчину изолировали от общества и соседей, одна из которых не пережила его подозрений в сталкинге.

    Как сообщили в суде, 23 декабря удовлетворено ходатайство следствия об аресте пенсионера, которому вменяют расправу над 43-летней женщиной. Её крики слышали накануне днём из квартиры на улице Машиностроителей в Тихвине.

    Прибывшие на место полицейские с помощью сотрудников МЧС вскрыли дверь и увидели обезглавленное тело. По версии следствия, соседку избил металлическим прутом, а потом отрубил ей голову топором 68-летний местный житель.

    На допросе он объяснил свои зверства пристальным вниманием со стороны соседки: та будто бы следила за ним и хотела довести до инфаркта. Мужчина хорошо знаком сотрудникам психоневрологического диспансера. Следующие два месяца он проведёт в следственном изоляторе.

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