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    Пенсионер, отрубивший голову соседке в Тихвине, рассказал про шпионаж и недобрые намерения

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    Подозреваемый в убийстве соседки по дому пенсионер в Тихвине объяснил свой поступок пристальным якобы вниманием со стороны женщины, которая, по его словам, хотела довести мужчину до сердечного приступа. Свою жертву он подкарауливал у двери.

    Как стало известно 47news 23 декабря, накануне днем в полицию стали поступать звонки с улицы Машиностроителей. Люди говорили о том, что женщина кричит и просит о помощи. Дверь в квартиру подозреваемого сотрудники полиции вскрыли с помощью МЧС и обнаружили обезглавленное женское тело с множественными ножевыми ранениями. 68-летнего хозяина задержали. На допросе он объяснил, что 43-летняя жертва якобы постоянно шпионила за ним и хотела довести до инфаркта. Поэтому он дождался, пока она пойдет мимо его двери, выскочил и начал бить металлическим прутом. Затащив женщину в квартиру, где она предположительно потеряла сознание, он отрубил ей голову топором.

    Напомним, в квартире у мужчины нашли три топора и ножи. Подозреваемый стоит на учете психоневрологическом диспансере. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Задержанный арестован.

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