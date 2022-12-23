Пенсионер, отрубивший голову соседке в Тихвине, рассказал про шпионаж и недобрые намерения

Подозреваемый в убийстве соседки по дому пенсионер в Тихвине объяснил свой поступок пристальным якобы вниманием со стороны женщины, которая, по его словам, хотела довести мужчину до сердечного приступа. Свою жертву он подкарауливал у двери.



Как стало известно 47news 23 декабря, накануне днем в полицию стали поступать звонки с улицы Машиностроителей. Люди говорили о том, что женщина кричит и просит о помощи. Дверь в квартиру подозреваемого сотрудники полиции вскрыли с помощью МЧС и обнаружили обезглавленное женское тело с множественными ножевыми ранениями. 68-летнего хозяина задержали. На допросе он объяснил, что 43-летняя жертва якобы постоянно шпионила за ним и хотела довести до инфаркта. Поэтому он дождался, пока она пойдет мимо его двери, выскочил и начал бить металлическим прутом. Затащив женщину в квартиру, где она предположительно потеряла сознание, он отрубил ей голову топором.