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    В Тихвине пенсионер отрубил голову соседке в ответ на замечание

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    Визит недовольной женщины к соседу в Тихвине закончился для нее трагически. Дома у постоянного гостя психоневрологического диспансера оказались ножи и три топора, один из которых он пустил в ход.

    Как стало известно 47news, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей нашли обезглавленное женское тело с ножевыми ранениями. Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу — 68-летнего соседа. По предварительной информации, 43-летняя женщина зашла к нему, чтобы сделать замечание, а пенсионер напал на нее в ответ.

    На место прибыли сотрудники районного отдела СК Ленобласти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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