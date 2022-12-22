В Тихвине пенсионер отрубил голову соседке в ответ на замечание

Визит недовольной женщины к соседу в Тихвине закончился для нее трагически. Дома у постоянного гостя психоневрологического диспансера оказались ножи и три топора, один из которых он пустил в ход.



Как стало известно 47news, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей нашли обезглавленное женское тело с ножевыми ранениями. Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу — 68-летнего соседа. По предварительной информации, 43-летняя женщина зашла к нему, чтобы сделать замечание, а пенсионер напал на нее в ответ.

На место прибыли сотрудники районного отдела СК Ленобласти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.