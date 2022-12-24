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    Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

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    Даже в самых простых словах можно запутаться
    Даже в самых простых словах можно запутатьсяКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Лингвисты подсчитали, что мы используем в своей речи в среднем пару тысяч слов. Жалко, они не подсчитали, сколько из них мы говорим неправильно! Вот это была бы любопытная статистика. Даже самые простые слова — по незнанию или по привычке — мы часто произносим не так, как они звучат на самом деле. Для этого теста мы по просьбам наших читателей взяли десять самых простых слов, в которых не так-то просто разобраться с верным ударением.

    Где будете ставить ударение в слове «форзац»?

    А это одно из наших любимых слов — «щавель».

    Не уходим далеко от садово-огородной темы — давайте выясним, как правильно говорить: «свёкла» или «свекла́»?

    А пластиковая карта у вас в кошельке — де́бетовая или дебето́вая?

    Как правильно поставить ударение на «творог»?

    А в слове «мусоропровод»?

    Нефтяники, отчитываясь о достижениях, произносят словосочетание «до́быча нефти». Но правильно ли так говорить?

    Что-то мелкое будете брать па́льцами или пальца́ми?

    А стричь — но́жницами или ножница́ми?

    Надстрочный знак в виде запятой называется «апостроф». Но куда в нем ставится ударение?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

    Чаще всего вы разговариваете как получится: зачем заморачиваться, если вас всё равно поймут?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

    Вы справились неплохо, но всё равно есть к чему стремиться!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

    Вы сделали всё возможное, но самые сложные слова вас подкосили.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

    Мы даже не ожидали, что кто-то ответит правильно на все 10 вопросов, но вы сделали невозможное!

    Поделитесь результатом

    Даже в самых простых словах можно запутаться
    Даже в самых простых словах можно запутатьсяКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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