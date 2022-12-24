Лингвисты подсчитали, что мы используем в своей речи в среднем пару тысяч слов. Жалко, они не подсчитали, сколько из них мы говорим неправильно! Вот это была бы любопытная статистика. Даже самые простые слова — по незнанию или по привычке — мы часто произносим не так, как они звучат на самом деле. Для этого теста мы по просьбам наших читателей взяли десять самых простых слов, в которых не так-то просто разобраться с верным ударением.
Где будете ставить ударение в слове «форзац»?
А это одно из наших любимых слов — «щавель».
Не уходим далеко от садово-огородной темы — давайте выясним, как правильно говорить: «свёкла» или «свекла́»?
А пластиковая карта у вас в кошельке — де́бетовая или дебето́вая?
Как правильно поставить ударение на «творог»?
А в слове «мусоропровод»?
Нефтяники, отчитываясь о достижениях, произносят словосочетание «до́быча нефти». Но правильно ли так говорить?
Что-то мелкое будете брать па́льцами или пальца́ми?
А стричь — но́жницами или ножница́ми?
Надстрочный знак в виде запятой называется «апостроф». Но куда в нем ставится ударение?
Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах
Чаще всего вы разговариваете как получится: зачем заморачиваться, если вас всё равно поймут?
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Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах
Вы справились неплохо, но всё равно есть к чему стремиться!
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Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах
Вы сделали всё возможное, но самые сложные слова вас подкосили.
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Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах
Мы даже не ожидали, что кто-то ответит правильно на все 10 вопросов, но вы сделали невозможное!