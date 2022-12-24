Завалитесь на половине вопросов: коварный тест про ударения в словах

Лингвисты подсчитали, что мы используем в своей речи в среднем пару тысяч слов. Жалко, они не подсчитали, сколько из них мы говорим неправильно! Вот это была бы любопытная статистика. Даже самые простые слова — по незнанию или по привычке — мы часто произносим не так, как они звучат на самом деле. Для этого теста мы по просьбам наших читателей взяли десять самых простых слов, в которых не так-то просто разобраться с верным ударением.

