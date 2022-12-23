Петербуржец устроил дебош в Пулково и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который навел суету в Пулково. Подробности 23 декабря рассказали в пресс-службе управления.
«В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что у выхода на посадку один из пассажиров нанес удар кулаком сотруднику аэропорта Пулково. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия. В результате установлен 51-летний местный житель», — уточнили в транспортной полиции.
Правоохранители выяснили, что нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грязно ругался, на замечания других пассажиров не реагировал. Кульминацией его выступления стал удар лбом в область лица работника службы авиационной безопасности. После этого хулигана уложили на пол и передали полиции. В отношении фигуранта составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбудили дело по статье 213 УК РФ.