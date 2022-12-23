    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    746мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.13eur76.64

    Петербуржец устроил дебош в Пулково и стал фигурантом уголовного дела

    2879
    6 комментариев

    Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении хулигана, который навел суету в Пулково. Подробности 23 декабря рассказали в пресс-службе управления.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что у выхода на посадку один из пассажиров нанес удар кулаком сотруднику аэропорта Пулково. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия. В результате установлен 51-летний местный житель», — уточнили в транспортной полиции.

    Правоохранители выяснили, что нарушитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грязно ругался, на замечания других пассажиров не реагировал. Кульминацией его выступления стал удар лбом в область лица работника службы авиационной безопасности. После этого хулигана уложили на пол и передали полиции. В отношении фигуранта составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбудили дело по статье 213 УК РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close