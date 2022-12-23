Граждан трех регионов России подозревают в содействии СБУ. Возбуждены дела о госизмене

Федеральная служба безопасности России 23 декабря заявила о возбуждении уголовных дел о госизмене в трех регионах РФ. Граждане Пермского края, Еврейской автономной области и Ростовской области обвиняются в шпионаже в пользу СБУ.



«Пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины», — сообщается в релизе, который цитирует РИА Новости.



Известны имена подозреваемых.



«На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России», — говорится в сообщении.

