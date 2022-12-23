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    Боевые действия на Украине

    Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов

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    Сенат конгресса США включил в проект бюджета на 2023 год поправку об изъятии активов российских бизнесменов, их планируется направить в пользу Украины. Решение принято единогласно, передаёт «Коммерсантъ».

    «Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов олигархов в Украину», — написал в «Твиттере» старший политический советник комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

    После того как ЕС, США и их союзники начали блокировать активы российского бизнеса, Киев предложил передать эти замороженные активы для восстановления страны. Поправку в бюджет США предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    «Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигархов или других организаций, находящихся под санкциями, народу Украины», — заявил он CNN.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян. Ущерб Украины от конфликта с Россией она оценила в €600 млрд. При этом источники WSJ отмечают, что ЕС не может направить замороженные активы Украине из-за принципа международного государственного иммунитета, нарушение которого будет опасным прецедентом.

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