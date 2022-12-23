Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов

Сенат конгресса США включил в проект бюджета на 2023 год поправку об изъятии активов российских бизнесменов, их планируется направить в пользу Украины. Решение принято единогласно, передаёт «Коммерсантъ».



«Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов олигархов в Украину», — написал в «Твиттере» старший политический советник комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.



После того как ЕС, США и их союзники начали блокировать активы российского бизнеса, Киев предложил передать эти замороженные активы для восстановления страны. Поправку в бюджет США предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

