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    Лев Лурье расскажет о настоящем «Петербурге Достоевского»

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    Экскурсий с подобным названием — десятки, но эта точно будет не похожа ни на одну из них. Отправляемся в путешествие «Настоящий Достоевский со Львом Лурье» 25 декабря. 18+

    Фото: И. Глазунов. «Ф. Достоевский. Белая ночь».
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    Когда в Петербурге в 2018 году отмечали (с некоторым прискорбием) дату переноса столицы в Москву, Лев Лурье напомнил: среди тех, кто скептически относился к статусу Петербурга как главного города России, был и Достоевский. А вышедшая десять лет назад книга Лурье «Петербург Достоевского. Исторический путеводитель» начинается со слов о том, что Достоевский называл Петербург самым предумышленным городом в мире. «…архитектура всего Петербурга… выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования… В архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано», — не самым лестным образом отзывался о Петербурге самый «петербургский» писатель. Дальше — больше. Для Федора Михайловича город на Неве — «угрюмый», «город полусумасшедших».

    Лев Лурье покажет Петербург, в котором жили не его герои, а он сам: «Оправлялся после каторги, становился знаменитым, испытывал неразделённую любовь, был в долгах как в шелках, страдал эпилепсией, обретал семейное счастье, писал «Игрока». Петербург был такой: подавляющее большинство жителей — приехавшие; браков меньше, чем в европейских и крупных российских городах; каждый третий новорожденный — незаконный...

    Знакомимся с «настоящим Достоевским» и его Петербургом 25 декабря, подробности на сайте ДК Лурье, начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: И. Глазунов. «Ф. Достоевский. Белая ночь».

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