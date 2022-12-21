Названа стоимость нового кроссовера под маркой «Москвич»

«Москвич» определился с дилерами, которые будут продавать автомобили марки в Москве, и стоимостью первой модели, которая вскоре должна поступить на рынок. Ей станет кроссовер «Москвич 3».
Цены кроссовера будут начинаться от 1 970 000 рублей, сообщают 21 декабря в Telegram-канале завода. Модель будет доступна в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. На первом этапе кроссовер будет продаваться только в Москве. Реализацией и обслуживанием займутся 11 столичных дилеров.
«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер «Москвич 3», который пополнит парки такси и каршеринга», — рассказал директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.
Производство автомобилей на «Москвиче» запустили 23 ноября. Продажи, сначала для московских покупателей, планировали запустить в начале 2023 года. Кроссовер «Москвич 3» оснащается 1,5-литровым 150-сильным бензиновым двигателем, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» CVT. Планируется также электрическая версия с 68-сильным электромотором.