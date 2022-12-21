Названа стоимость нового кроссовера под маркой «Москвич»

«Москвич» определился с дилерами, которые будут продавать автомобили марки в Москве, и стоимостью первой модели, которая вскоре должна поступить на рынок. Ей станет кроссовер «Москвич 3».

Цены кроссовера будут начинаться от 1 970 000 рублей, сообщают 21 декабря в Telegram-канале завода. Модель будет доступна в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. На первом этапе кроссовер будет продаваться только в Москве. Реализацией и обслуживанием займутся 11 столичных дилеров.