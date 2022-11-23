На заводе «Москвич» стартовало производство автомобилей

В Москве 23 ноября запустили производство автомобилей на заводе «Москвич». Для столичных покупателей они должны появиться в продаже уже в начале следующего года.



Первыми с конвейера завода сошли кроссоверы «Москвич 3», сообщает Autonews.ru. По данным Минпромторга, модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой «механикой». Вторым мотором для автомобилей, на которые завод ранее получил одобрение типа транспортного средства, должен стать 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Также модель будет выпускаться в электрической версии, которая получит 68-сильный электромотор и сможет проехать без подзарядки 410 километров.

На запуске производства «Москвичей» присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. «Москва сегодня выпускает новые модели под старым брендом «Москвич», и это историческое событие. Понятно, что мы начинаем с крупноузловой сборки. Но через несколько лет, я надеюсь, я уверен, что мы начнем выпускать автомобили на собственной платформе. Более того, в линейке будет электромобиль, а в области электротранспорта у нас большая компетенция. Это будущее с точки зрения технологий», — заявил Собянин. В июле журналистам представили примерную внешность будущих «Москвичей». На изображениях автомобили выглядели как перелицованные кроссоверы китайской марки JAC, а «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что под отечественной маркой будут собирать китайские автомобили. Позже в КАМАЗе, который является партнером предприятия, заявили, что на изображениях лишь прототипы, и они не имеют отношения к JAC.

Продажи новых «Москвичей» должны стартовать в январе 2023 года в Москве и в марте — по всей России, рассказал Мантуров. По его словам, приоритетом завода будет производство электромобилей на собственной платформе с постепенным повышением локализации. В 2022 году на предприятии стартует крупноузловая сборка «Москвич 3» и электромобилей, и до 2023 года планируется наладить мелкоузловую сборку с привлечением локальных поставщиков. «Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», — сказал Мантуров.