Стало известно, как будут выглядеть новые «Москвичи»

До конца года соберут не менее 600 автомобилей «Москвич». Соответствующее соглашение подписали 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на заводе «Москвич». В Сети же появились первые фотографии примерной внешности новых машин под старым брендом.
На фотографии, подписанной как «Примерный модельный вид на этапе сборочного производства» представлены пять соответственно пронумерованных моделей, одна из которых — в голубом цвете — является электромобилем. Выглядят они как перелицованные кроссоверы китайской марки JAC. Ранее «Ведомости», ссылаясь на свои источники, писали, что под маркой «Москвич» будут собирать китайские автомобили.
В рамках соглашения, подписанного правительством Москвы и КАМАЗом, стороны договорились о крупноузловой сборке не менее 600 «Москвичей» до 31 декабря 2022 года, в том числе около 200 электромобилей, не менее 50 тысяч машин в течение 2023 года, из которых 10 тысяч — с электродвигателем, и не менее 100 тысяч машин в течение 2024 года, в том числе около 20 тысяч электромобилей. Также до конца 2024 года планируется начать мелкоузловую сборку автомобилей, существенно расширив использование российских компонентов, сообщает пресс-служба мэрии Москвы. КАМАЗ обеспечит завод необходимыми объемами поставок комплектующих для крупноузловой сборки из дружественных стран.
Завод ЗАО «Рено Россия» в Москве после ухода французского автопроизводителя из России официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». Директором предприятия назначили замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.