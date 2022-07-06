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    Стало известно, как будут выглядеть новые «Москвичи»

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    До конца года соберут не менее 600 автомобилей «Москвич». Соответствующее соглашение подписали 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на заводе «Москвич». В Сети же появились первые фотографии примерной внешности новых машин под старым брендом.

    Фото: Пресс-служба мэрии и правительства Москвы
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    На фотографии, подписанной как «Примерный модельный вид на этапе сборочного производства» представлены пять соответственно пронумерованных моделей, одна из которых — в голубом цвете — является электромобилем. Выглядят они как перелицованные кроссоверы китайской марки JAC. Ранее «Ведомости», ссылаясь на свои источники, писали, что под маркой «Москвич» будут собирать китайские автомобили.

    В рамках соглашения, подписанного правительством Москвы и КАМАЗом, стороны договорились о крупноузловой сборке не менее 600 «Москвичей» до 31 декабря 2022 года, в том числе около 200 электромобилей, не менее 50 тысяч машин в течение 2023 года, из которых 10 тысяч — с электродвигателем, и не менее 100 тысяч машин в течение 2024 года, в том числе около 20 тысяч электромобилей. Также до конца 2024 года планируется начать мелкоузловую сборку автомобилей, существенно расширив использование российских компонентов, сообщает пресс-служба мэрии Москвы. КАМАЗ обеспечит завод необходимыми объемами поставок комплектующих для крупноузловой сборки из дружественных стран.

    Фото: Пресс-служба мэрии и правительства Москвы
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    Завод ЗАО «Рено Россия» в Москве после ухода французского автопроизводителя из России официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». Директором предприятия назначили замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Пронина.

    Фото: Пресс-служба мэрии и правительства Москвы
    Фото: Пресс-служба мэрии и правительства Москвы

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