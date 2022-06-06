Завода «Рено» в Москве больше нет. Теперь он официально «Москвич»

Расположенный в Москве завод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобилестроительной корпорации Renault, официально переименован в «Москвич». Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).



Официально автозавод ЗАО «Рено Россия» переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 3 июня.

