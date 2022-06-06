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    Завода «Рено» в Москве больше нет. Теперь он официально «Москвич»

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    4 комментария

    Расположенный в Москве завод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобилестроительной корпорации Renault, официально переименован в «Москвич». Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    Официально автозавод ЗАО «Рено Россия» переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 3 июня.

    Директором завода назначен замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

    В мае российские активы группы Renault перешли в государственную собственность и были переданы правительству Москвы за рубль. Мэр столицы Сергей Собянин завил, что на заводе будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», в перспективе — электромобили. Основным технологическим партнером производства станет «КАМАЗ». По данным источников «Ведомостей», под исторической маркой будут собираться китайские машины.

    Дилерская сеть Renault в России, по некоторым данным, может оказаться под угрозой закрытия и банкротства из-за ухода компании с российского рынка.

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    Комментарии (4)

    274700871
    а к какому году электромобиле там выпускать начнут? к 3000?
    Дежурный по объединению
    А шильдики "москвич" для уже катающихся по стране ренох этот завод выпускать будет?
    Vvs Spb
    Все развалить - это мы умеем. Впереди планеты. Итог, что опять сами ничего. Были французы, теперь Китай. Но горлопанить это мы за всегда.
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