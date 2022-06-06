Завода «Рено» в Москве больше нет. Теперь он официально «Москвич»

Расположенный в Москве завод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобилестроительной корпорации Renault, официально переименован в «Москвич». Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Официально автозавод ЗАО «Рено Россия» переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 3 июня.
Директором завода назначен замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.
В мае российские активы группы Renault перешли в государственную собственность и были переданы правительству Москвы за рубль. Мэр столицы Сергей Собянин завил, что на заводе будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», в перспективе — электромобили. Основным технологическим партнером производства станет «КАМАЗ». По данным источников «Ведомостей», под исторической маркой будут собираться китайские машины.
Дилерская сеть Renault в России, по некоторым данным, может оказаться под угрозой закрытия и банкротства из-за ухода компании с российского рынка.