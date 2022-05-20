Владельцы Renault могут остаться без гарантийного обслуживания. Дилеры заявили о риске закрытия салонов

Дилерская сеть Renault в России может оказаться под угрозой закрытия и банкротства из-за ухода компании с российского рынка. Об этом говорится в письме президента фонда «Политех» Вячеслава Жигалова (экс-вице-президент Российской ассоциации автодилеров и основатель холдинга «Феникс») министру промышленности Денису Мантурову от 19 мая (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

16 мая стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» отходит ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — Москве. При этом «АвтоВАЗ» может начать производство кроссовера Renault Duster под брендом Lada. Также бренд могут сменить Renault Logan и Sandero. При этом на заводе «Рено Россия» в Москве «КамАЗ» организует выпуск китайских автомобилей. https://www.fontanka.ru/2022/05/19/71342657/

По словам Жигалова, Duster и Logan составляют две трети продаж Renault в России. «Их потеря поставит крест на существовании дилерской сети, которая создавалась десятилетиями», — отмечает он. Сейчас в России 150 дилерских центров Renault, в них работает 12 тыс. человек.

Также владельцы Renault могут остаться без ремонта. Передача функций постпродажного обслуживания «АвтоВАЗу» потребует как минимум двух месяцев для перевода склада запчастей и перенастройки электронных систем. «В течение этого времени гарантийный, а во многих других случаях и любой другой ремонт, будет невозможен», — отмечает Вячеслав Жигалов. Это грозит дилерам исками от потребителей, включая госзаказчиков.



Глава фонда «Политех» просит Минпромторг сохранить продажи Duster и Logan за дилерами Renault и гарантировать им продажу всей будущей продукции завода «Москвич».

