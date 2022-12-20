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    Годовалую девочку заблокировало в «Ниве» в Лодейном Поле

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    Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы вызволить маленького ребенка в Лодейнопольском районе Ленобласти 20 декабря. Малышка оказалась заблокирована в салоне автомобиля вместе с ключами.

    В Лодейном Поле у внедорожника Chevrolet Niva заблокировались двери, и в салоне оказалась заперта годовалая девочка, находившаяся в автокресле, сообщает 47News со ссылкой на городской поисково-спасательный отряд. По предварительным данным, водитель вышел из машины, забыв ключи от нее в салоне.

    Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, вызванные на место спасатели в присутствии полиции вскрыли автомобиль и передали ребенка матери.

    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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