Годовалую девочку заблокировало в «Ниве» в Лодейном Поле

Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы вызволить маленького ребенка в Лодейнопольском районе Ленобласти 20 декабря. Малышка оказалась заблокирована в салоне автомобиля вместе с ключами.
В Лодейном Поле у внедорожника Chevrolet Niva заблокировались двери, и в салоне оказалась заперта годовалая девочка, находившаяся в автокресле, сообщает 47News со ссылкой на городской поисково-спасательный отряд. По предварительным данным, водитель вышел из машины, забыв ключи от нее в салоне.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, вызванные на место спасатели в присутствии полиции вскрыли автомобиль и передали ребенка матери.