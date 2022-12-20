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    За год в российских селах стало на 7% больше алкоголиков

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    Уходящий 2022 год скверно сказался на жителях российских сел и деревень. С января число сельских жителей, страдающих от алкогольной зависимости, выросло на 7%, количество психических расстройств на этой почве — на 6%.

    Об этом 20 декабря пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елену Шевченко.

    По словам Шевченко, заболеваемость женским алкоголизмом также за год выросла на 7%. Вместе с этими цифрами растут и другие.

    Например, причиной почти 30% детской смертности в 2021 году стали внешние факторы, когда родители под влиянием алкоголя просто переставали оказывать детям должное внимание.

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