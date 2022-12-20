Москвичи остались без салютов в новогоднюю ночь. Как будет в Петербурге, выясняла «Фонтанка»

Столичное МЧС в преддверии новогодних праздников рассказало о том, как будет соблюдаться закон «О тишине» в новогоднюю ночь.



С 23:00 использование пиротехники будет запрещено, приводит слова начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Александра Боброва 20 декабря ТАСС.



По его словам, при этом и власти города не планируют запускать высотные фейерверки в новогоднюю ночь.



«Фонтанка» запросила комитет по законности и правопорядку администрации Петербурга, смогут ли горожане воспользоваться пиротехникой, отмечая уход 2022 года. В пресс-службе сообщили, что запуск фейерверков в городском законе «О тишине» ночью также запрещен. Но есть исключение — Новый год. Пока никаких изменений в закон не вносилось.

