Автовладелец в Петербурге отсудил у ЖКС почти 200 тыс. рублей за ледяной сюрприз с крыши

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Прошлой зимой петербуржец проезжал на своей «Ауди» мимо дома, у которого чистили крышу, и поймал прилетевший сверху кусок льда. Добиться компенсации у коммунальщьков не получилось, и мужчина пошел в суд.
Инцидент произошел 31 января 2022 года на Разъезжей улице, сообщает 19 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истец ехал на своей Audi A6 в левом ряду, когда на его машину прилетел кусок наледи и снега, сброшенный работниками управляющей компании ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района», которые в это время чистили кровлю дома №3. Ремонт обошелся автомобилисту в 161 тысячу рублей.
Добровольно возместить ущерб в управляющей компании отказались. Тогда мужчина обратился в суд, попросив помимо стоимости ремонта взыскать 2 500 рублей, потраченные на заключение по оценке повреждений, 4 493 рубля за пошлину, 1 060 рублей почтовых расходов и 9 251 рубль, потраченные на проезд.
Представитель ответчика принимал участие в деле и возражал против исковых требований, указывая, что факт причинения ущерба действиями УК не доказан. Но суд установил, что падение льда на автомобиль истца произошло по вине управляющей компании, производившей уборку кровли без соблюдения требований безопасности. Это подтвердил, например, административный материал, в котором указано, что машина была повреждена упавшим с крыши льдом, а водитель ПДД не нарушал.
На заседание ответчик не явился. Куйбышевский районный суд Петербурга встал на сторону истца и взыскал с ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» в его пользу 175 803,98 рубля.