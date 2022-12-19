Автовладелец в Петербурге отсудил у ЖКС почти 200 тыс. рублей за ледяной сюрприз с крыши

Прошлой зимой петербуржец проезжал на своей «Ауди» мимо дома, у которого чистили крышу, и поймал прилетевший сверху кусок льда. Добиться компенсации у коммунальщьков не получилось, и мужчина пошел в суд.

Инцидент произошел 31 января 2022 года на Разъезжей улице, сообщает 19 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истец ехал на своей Audi A6 в левом ряду, когда на его машину прилетел кусок наледи и снега, сброшенный работниками управляющей компании ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района», которые в это время чистили кровлю дома №3. Ремонт обошелся автомобилисту в 161 тысячу рублей.