Молодой водитель с нелюбовью к ОСАГО сбил 16-летнего подростка в Аннино

Подросток пострадал под колесами автомобиля, пытаясь перейти дорогу в одном из поселков Ломоносовского района Ленобласти днем 18 декабря. На водителя, только в этом году отметившего совершеннолетие, составили два протокола.

ДТП произошло в 13:40 воскресенья у дома 47–2 по Садовой улице в поселке Аннино, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 18-летний житель Петербурга, следуя на автомобиле Daewoo Lanos от деревни Пески в сторону Разбегаево, сбил 16-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу вне зоне пешеходного перехода.

В результате ДТП юный пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько других травм. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В отношении водителя составили два административных протокола: за управление незарегистрированным автомобилем (ч. 1 ст. 12.1.1 КоАП РФ) и отсутствие страховки (ст. 12.37 КоАП РФ). Также вынесено определение о возбуждении административного производства по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Как стало известно «Фонтанке», 18-летний водитель за 2022 год привлекался за нарушения ПДД восемь раз, причем пять из них — по ст. 12.37 КоАП РФ о нарушении требований об обязательном страховании. Езда на незарегистрированной машине среди них тоже есть. Всего с 16 по 18 декабря полиция зафиксировала в Ленобласти 195 ДТП, а в Петербурге — 947. На областных дорогах произошло 10 аварий с пострадавшими, в которых получили травмы 11 взрослых и один несовершеннолетний. В Петербурге было 18 ДТП с пострадавшими, в которых были ранены 20 человек, все — взрослые. Один человек погиб: он получил смертельные травмы, угодив под колеса Audi A6 на Автовской улице.