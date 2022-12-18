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    В Петербурге при продаже машины ударили ножом жителя Москвы. Преступник в розыске

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    Полиция Невского района ищет мужчину, ударившего ножом продавца машины. Подробности 18 декабря рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне в дежурную часть главка поступило сообщение о ножевом ранении у дома 26 по проспекту Большевиков. Очевидец рассказал, что подозреваемые схватили раненого, сели в «Хёндэ» и уехали. Вскоре сотрудники ППС остановили автомобиль. Внутри находились двое мужчин из Воронежской области и потерпевший из Москвы. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали. Земляки поехали в отдел.

    В ходе проведения следственно-оперативных действий было установлено, что на проспекте Большевиков между потерпевшим и 37-летним жителем Воронежской области произошел конфликт из-за продажи автомобиля. Воронежец ударил москвича ножом, после чего скрылся с места происшествия.

    «Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 3

    Vasya1118 Дек 2022 в 12:32
    "Внутри находились двое мужчин из Воронежской области и потерпевший из Москвы. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали. Земляки поехали в отдел"©.
    «Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела»©.
    _________
    Разве эти двое из Воронежа, каким-то образом являются земляками продавцу из Москвы?
    Или всё же эти двое из Воронежа, приходятся земляками скрывшемуся злоумышленнику?
    Тогда так и пишите: - "Земляки третьего, скрывшегося злоумышленника из Воронежа поехали в отдел".
    Соответственно уголовное дело уже будет возбуждаться по тяжёлой статье. Как преступление совершённое группой лиц по предворительному сговору с попыткой сокрытия самого преступления.
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