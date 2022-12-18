В Петербурге при продаже машины ударили ножом жителя Москвы. Преступник в розыске

Полиция Невского района ищет мужчину, ударившего ножом продавца машины. Подробности 18 декабря рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в дежурную часть главка поступило сообщение о ножевом ранении у дома 26 по проспекту Большевиков. Очевидец рассказал, что подозреваемые схватили раненого, сели в «Хёндэ» и уехали. Вскоре сотрудники ППС остановили автомобиль. Внутри находились двое мужчин из Воронежской области и потерпевший из Москвы. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали. Земляки поехали в отдел.
В ходе проведения следственно-оперативных действий было установлено, что на проспекте Большевиков между потерпевшим и 37-летним жителем Воронежской области произошел конфликт из-за продажи автомобиля. Воронежец ударил москвича ножом, после чего скрылся с места происшествия.
«Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.