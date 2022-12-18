В консерватории Саратова девушка получила травмы, упав в оркестровую яму

В Саратове зрительница на концерте упала в оркестровую яму и получила травмы. Инцидент произошел накануне вечером в Государственной консерватории имени Л. В. Собинова, сообщает 18 декабря прокуратура города.



После концерта 19-летняя девушка поднималась на сцену поблагодарить артистов, оступилась и очутилась в оркестровой яме, сломав в итоге лопатку и голень. Пострадавшую госпитализировали, прокуратура проводит проверку.



Согласно афише на сайте Саратовской консерватории, в большом зале учреждения в субботу вечером проходил концерт «Как тебя, Россия, не любить» с участием народного артиста СССР Леонида Сметанникова, оркестра русских народных инструментов консерватории под руководством Кирилла Ершова и других исполнителей.

