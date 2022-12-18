    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    2 м/с, ю-з

    769мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd64.61eur68.78

    В консерватории Саратова девушка получила травмы, упав в оркестровую яму

    1952
    8 комментариев

    В Саратове зрительница на концерте упала в оркестровую яму и получила травмы. Инцидент произошел накануне вечером в Государственной консерватории имени Л. В. Собинова, сообщает 18 декабря прокуратура города.

    После концерта 19-летняя девушка поднималась на сцену поблагодарить артистов, оступилась и очутилась в оркестровой яме, сломав в итоге лопатку и голень. Пострадавшую госпитализировали, прокуратура проводит проверку.

    Согласно афише на сайте Саратовской консерватории, в большом зале учреждения в субботу вечером проходил концерт «Как тебя, Россия, не любить» с участием народного артиста СССР Леонида Сметанникова, оркестра русских народных инструментов консерватории под руководством Кирилла Ершова и других исполнителей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КонцертПадениеТравмы
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    Марти МакФлай18 Дек 2022 в 12:14
    Кстати, в Саратове очень красивое здание Консерватории, выполнено в готическом стиле. Один из символов города. Был там в командировке пару недель назад. И набережную благоустроили на достаточно протяженном участке. Когда закончат проект, будет едва ли не самая длинная из числа волжских.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close