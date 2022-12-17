Дед Мороз, карусели и сладости. Как Рождественская ярмарка превратила центр Петербурга в зимнюю сказку

Городская Рождественская ярмарка открылась для петербуржцев и гостей города. Желающим окунуться в сказочную атмосферу нужно всего лишь свернуть с Невского проспекта на Малую Садовую улицу.

Корреспондент «Фонтанки» взял с собой новогоднее настроение и уже погулял по украшенным улочкам. День для открытия по погоде выбран удачно — холодно, снежно, но без метелей. Гости ярмарки могли кататься на карусели и уплетать сладости, запивая чем-нибудь горячим.

Ярмарка будет работать с 17 декабря по 9 января на Малой Садовой, Манежной площади, Кленовой аллее, Конюшенной площади и Певческом мосту с 12:00 до 21:00, 1 января — с 14:00 до 21:00.



В главной входной зоне посетителей встречают скульптуры Мари и Франца — героев «Щелкунчика». Потом гости смогут сделать снимки в фотозоне с часами, у сцены и, конечно, у карусели на Кленовой улице. На Конюшенной площади публику, как и в прошлом году, ждет большой каток, а у Певческого моста — катальная горка с видом на Дворцовую площадь.

