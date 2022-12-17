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    Дед Мороз, карусели и сладости. Как Рождественская ярмарка превратила центр Петербурга в зимнюю сказку

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    6 комментариев

    Городская Рождественская ярмарка открылась для петербуржцев и гостей города. Желающим окунуться в сказочную атмосферу нужно всего лишь свернуть с Невского проспекта на Малую Садовую улицу.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Корреспондент «Фонтанки» взял с собой новогоднее настроение и уже погулял по украшенным улочкам. День для открытия по погоде выбран удачно — холодно, снежно, но без метелей. Гости ярмарки могли кататься на карусели и уплетать сладости, запивая чем-нибудь горячим.

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    Ярмарка будет работать с 17 декабря по 9 января на Малой Садовой, Манежной площади, Кленовой аллее, Конюшенной площади и Певческом мосту с 12:00 до 21:00, 1 января — с 14:00 до 21:00.

    В главной входной зоне посетителей встречают скульптуры Мари и Франца — героев «Щелкунчика». Потом гости смогут сделать снимки в фотозоне с часами, у сцены и, конечно, у карусели на Кленовой улице. На Конюшенной площади публику, как и в прошлом году, ждет большой каток, а у Певческого моста — катальная горка с видом на Дворцовую площадь.

    О том, какие еще есть ярмарки в Петербурге, читайте здесь.

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    Комментарии 6

    Михаил Петров-Водкин17 Дек 2022 в 19:57
    Как Рождественская ярмарка превратила центр Петербурга в сказку "Тысяча и одна ночь", судя по физиономиям любопытствующих.
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