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    Петербуржцам расскажут о «легких жанрах» в годы Первой мировой

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    Если судить по массовой прессе, то жизнь среднего россиянина в первые десятилетия ХХ века крутилась вокруг балета, театра, выставок, футбола и гонок. И это несмотря на Первую мировую войну. О «легких жанрах» в нелегкое время расскажут на лекции 22 декабря. 16+

    Фото: Кинотеатр Пикадилли. Фотограф Карл Булла, 1913 год.
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    В 1914–1916 годах звезда немого кино Иван Мозжухин (позже ангажированный Голливудом) снялся и в патриотическом фильме «Слава — нам, смерть — врагам», и в картинах с названиями «Женщина с кинжалом» (о том, как художник влюбил в себя барышню, чтобы она ему позировала обнаженной), «Любовь сильна не страстью поцелуя», «Во власти греха».

    В театральный зал дома купцов Елисеевых народ шел на представления антрепризы и театра «Невский фарс».

    Оперетту «Королева чардаша» Имре Кальман создал в 1915 году, а в 1917-м, в разгар войны, состоялась премьера в России. То, что Россия и Австро-Венгрия были по разные стороны, не помешало: у нас просто переделали название.

    Жители Российской империи активно осваивали новый вид досуга — чтение. В земских библиотеках Пермской губернии брали «Рассказы и сказки» Мамина-Сибиряка, «Принца и нищего» Марка Твена, повсеместно зачитывались бестселлерами Анастасии Вербицкой — «Ключи счастья» и «Иго любви».

    Каким был досуг россиян в годы Первой мировой, расскажет петербурговед Людмила Сапрыкина. Лекцию «Лёгкие жанры» в нелёгкое время: адреса театров и кинотеатров в Петербурге в годы Первой мировой войны» слушаем 22 декабря в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). Начало в 18.30.

    Александра Шеромова

    Фото: Кинотеатр Пикадилли. Фотограф Карл Булла, 1913 год.

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