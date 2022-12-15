Самые знаменитые львы Петербурга возвращаются на Дворцовую пристань

Самые узнаваемые львы Петербурга уехали на реставрацию в сентябре. Перед этим специалисты музея зафиксировали на них многочисленные повреждения – вмятины, трещины, ржавчину, утрату защитного красочного покрытия и так далее. Больше всего ущерба царям зверей нанесли люди. Скульптуры не имеют каркаса, а медные листы, из которых выполнены фигуры, не рассчитаны на те нагрузки, которым их подвергали любители посидеть на предметах культуры.

Вечером 15 декабря реставраторы «Наследия» начали процедуру возвращения легендарных медных львов на Дворцовую пристань. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея городской скульптуры.

Уже во время реставрационных работ специалисты нашли под слоями краски осколочные и пулевые «ранения», полученные львами в годы ВОВ. Даже в годы блокады эти стражи не покидали своего места.

«Для реставрации была разработана и применена новая специальная методика – впервые в истории скульптур львов, выполненных из листовой меди, при реставрации был применен способ ХГН – холодного газодинамического напыления, позволивший нарастить утраченный объем, обновить медную поверхность, сохраняя при этом оригинальный, авторский материал», – рассказали в музее городской скульптуры.



Декоративные скульптуры Львы были установлены в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов, мастером-чеканщиком Б.И. Прангом. Станины-подставки выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе по рисунку архитектора Л.И. Шарлеманя.

