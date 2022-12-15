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    Самые знаменитые львы Петербурга возвращаются на Дворцовую пристань

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    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Вечером 15 декабря реставраторы «Наследия» начали процедуру возвращения легендарных медных львов на Дворцовую пристань. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея городской скульптуры.

    Самые узнаваемые львы Петербурга уехали на реставрацию в сентябре. Перед этим специалисты музея зафиксировали на них многочисленные повреждения – вмятины, трещины, ржавчину, утрату защитного красочного покрытия и так далее. Больше всего ущерба царям зверей нанесли люди. Скульптуры не имеют каркаса, а медные листы, из которых выполнены фигуры, не рассчитаны на те нагрузки, которым их подвергали любители посидеть на предметах культуры.

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    Уже во время реставрационных работ специалисты нашли под слоями краски осколочные и пулевые «ранения», полученные львами в годы ВОВ. Даже в годы блокады эти стражи не покидали своего места.

    В мастерской скульптуры качественно почистили, устранили повреждения, восстановили по архивным колерным бланкам историческую окраску.

    «Для реставрации была разработана и применена новая специальная методика – впервые в истории скульптур львов, выполненных из листовой меди, при реставрации был применен способ ХГН – холодного газодинамического напыления, позволивший нарастить утраченный объем, обновить медную поверхность, сохраняя при этом оригинальный, авторский материал», – рассказали в музее городской скульптуры.

    Декоративные скульптуры Львы были установлены в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов, мастером-чеканщиком Б.И. Прангом. Станины-подставки выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе по рисунку архитектора Л.И. Шарлеманя.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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