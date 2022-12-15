После прорыва трубы на улице Дыбенко СК возбудил уголовное дело. Жители до сих пор жалуются на холодные батареи

Следственный комитет Петербурга посчитал прорыв у метро «Дыбенко» выполнением работ и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238, часть 1 УК РФ)
Как сообщает пресс-служба ведомства 15 декабря, в результате разлива кипятка три человека получили ожоги разной степени тяжести.
Следователи осмотрели место дефекта, который обнаружили 13 декабря у дома 26 по улице Дыбенко, а также назначили ряд экспертиз и провели оперативно-розыскные мероприятия, чтобы понять, что стало причиной произошедшего.
«Фонтанка» писала, что крупная авария на сетях в Невском районе Петербурга завершилась заменой более 8 метров трубы. В зону отключения попало пять сотен домов. Не во все из них к утру 15 декабря, как сообщают читатели, после окончания аварийных работ вернулось тепло.