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    На Дыбенко после появления стихийных терм поменяли более 8 метров трубы

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    Крупная авария на сетях в Невском районе Петербурга завершилась заменой более 8 метров трубы. Для того чтобы поскорее закончить работы, на месте трудились 5 бригад: 28 человек и 10 единиц техники. Об этом 14 декабря сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    «В ходе ремонтно-восстановительных работ заменено более восьми метров ненадежного трубопровода. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка. Система теплоснабжения домов переведена в штатный режим работы», — говорится в сообщении компании.

    Теперь жилищные организации должны подключить все дома, чтобы батареи нагрелись.

    Накануне из-за прорыва петербуржцам пришлось перемещаться на ощупь в районе станции метро «Улица Дыбенко». В воздухе повис плотный пар, а на дороге разлился кипяток.

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