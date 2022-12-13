    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    748мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.77eur66.27
    СРОЧНО

    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Перекресток у станции метро «Дыбенко» превратился в декорации к мультфильму «Ёжик в тумане»

    4151
    4 комментария

    Плотный белый пар повис над перекрестком у станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга. Вечером 13 декабря пешеходы здесь перемещались на ощупь, двигаясь на звук объявлений о продаже дешевых наушников и зарядок.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Из болотных недр напрямик перекрёстка метро ул. Дыбенко ваши ноги могут остаться в кипятке и трясине, лучше не идите туда, где большое скопление пара, берегите себя и своё здоровье», — написал добрый очевидец в паблике «Жизнь в Кудрово».

    читатель «Фонтанки»

    В данный момент у станции метро работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе компании.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close