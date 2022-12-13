Перекресток у станции метро «Дыбенко» превратился в декорации к мультфильму «Ёжик в тумане»

Плотный белый пар повис над перекрестком у станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга. Вечером 13 декабря пешеходы здесь перемещались на ощупь, двигаясь на звук объявлений о продаже дешевых наушников и зарядок.
«Из болотных недр напрямик перекрёстка метро ул. Дыбенко ваши ноги могут остаться в кипятке и трясине, лучше не идите туда, где большое скопление пара, берегите себя и своё здоровье», — написал добрый очевидец в паблике «Жизнь в Кудрово».
читатель «Фонтанки»
В данный момент у станции метро работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе компании.