Число жалоб растёт. Прорыв трубы на Дыбенко оставил без тепла сотни домов, но работы почти закончены

Прорыв трубы на Дыбенко вот уже второй день доставляет проблемы петербуржцам. Читатель «Фонтанки» Артём 14 декабря пожаловался, что отопления нет минимум в четырёх зданиях в Красногвардейском районе города.
«Тепло отсутствует на проспекте Наставников, 43, к. 1, 34 и 46, к. 2, а также на проспекте Энтузиастов, 53/38. Там живут мои родственники», — рассказал он.
В комитете по энергетике в среду сообщили об ограничении теплоснабжения в районе зоны Ржевка-Пороховые. Отопления нет в 133 зданиях, включая 53 жилых. В остальных домах его получают на пониженных параметрах.
«Горячая вода подаётся в полном объёме, за исключением 14 зданий с закрытой схемой теплоснабжения, где нет такой технической возможности», — добавили в ведомстве. Петербуржец Артём, в свою очередь, уточнил, что ни в одном из перечисленных им домов горячей воды тоже нет.
Ранее стало известно, что на месте аварии было демонтировано уже более восьми метров ненадёжного трубопровода. В 12:25 там завершили сварочные работы. На данный момент идёт процесс заполнения системы отопления водой. Специалисты действуют с опережением нормативных сроков.
На трудности с горячей водой и отоплением сегодня жаловались и другие петербуржцы — с Индустриального проспекта, 35, к. 2, и проспекта Ударников, 19.
К жителям Красногвардейского района уже выехал прокурор Роман Данилов. Об этом говорится в Telegram-канале городской прокуратуры. Там добавили, что из-за аварии на Дыбенко, 26, без тепла остались более 460 зданий.
«Прокуратурой обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению тепла и устранению последствий произошедшего», — подытожили в ведомстве.