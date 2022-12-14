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    Число жалоб растёт. Прорыв трубы на Дыбенко оставил без тепла сотни домов, но работы почти закончены

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    Прорыв трубы на Дыбенко вот уже второй день доставляет проблемы петербуржцам. Читатель «Фонтанки» Артём 14 декабря пожаловался, что отопления нет минимум в четырёх зданиях в Красногвардейском районе города.

    «Тепло отсутствует на проспекте Наставников, 43, к. 1, 34 и 46, к. 2, а также на проспекте Энтузиастов, 53/38. Там живут мои родственники», — рассказал он.

    В комитете по энергетике в среду сообщили об ограничении теплоснабжения в районе зоны Ржевка-Пороховые. Отопления нет в 133 зданиях, включая 53 жилых. В остальных домах его получают на пониженных параметрах.

    «Горячая вода подаётся в полном объёме, за исключением 14 зданий с закрытой схемой теплоснабжения, где нет такой технической возможности», — добавили в ведомстве. Петербуржец Артём, в свою очередь, уточнил, что ни в одном из перечисленных им домов горячей воды тоже нет.

    Ранее стало известно, что на месте аварии было демонтировано уже более восьми метров ненадёжного трубопровода. В 12:25 там завершили сварочные работы. На данный момент идёт процесс заполнения системы отопления водой. Специалисты действуют с опережением нормативных сроков.

    На трудности с горячей водой и отоплением сегодня жаловались и другие петербуржцы — с Индустриального проспекта, 35, к. 2, и проспекта Ударников, 19.

    К жителям Красногвардейского района уже выехал прокурор Роман Данилов. Об этом говорится в Telegram-канале городской прокуратуры. Там добавили, что из-за аварии на Дыбенко, 26, без тепла остались более 460 зданий.

    «Прокуратурой обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по восстановлению тепла и устранению последствий произошедшего», — подытожили в ведомстве.

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