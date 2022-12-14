Число жалоб растёт. Прорыв трубы на Дыбенко оставил без тепла сотни домов, но работы почти закончены

Прорыв трубы на Дыбенко вот уже второй день доставляет проблемы петербуржцам. Читатель «Фонтанки» Артём 14 декабря пожаловался, что отопления нет минимум в четырёх зданиях в Красногвардейском районе города.

«Тепло отсутствует на проспекте Наставников, 43, к. 1, 34 и 46, к. 2, а также на проспекте Энтузиастов, 53/38. Там живут мои родственники», — рассказал он.

В комитете по энергетике в среду сообщили об ограничении теплоснабжения в районе зоны Ржевка-Пороховые. Отопления нет в 133 зданиях, включая 53 жилых. В остальных домах его получают на пониженных параметрах.