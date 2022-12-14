Трубу на Дыбенко продолжают чинить после вчерашней аварии. Без тепла и воды людей не оставили, но где-то есть проблемы

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» демонтировали более восьми метров ненадежного трубопровода у дома 26 по улице Дыбенко после произошедшей накануне аварии. Сейчас продолжаются сварочные работы, сообщили утром 14 декабря в компании.



Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Там добавили, что на время проведения работ горячая вода подается в полном объеме, а отопление осуществляется по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий.

Тем не менее некоторые петербуржцы всё же столкнулись с проблемами.



«Замерзаем! Индустриальный пр., дом 35, корпус 2. Нет горячей воды и отопления. Вчера выписался из больницы после ковида. Надо набираться сил и восстанавливаться, а получается, что замерзаешь и снова заболеваешь», — жалуется один из читателей.

«В Красногвардейском районе нет воды и отопления второй день. Ударников, 19», — пишет еще один горожанин.



«Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отметили в «Теплосети».

Накануне в пресс-службе Красногвардейского района рассказали, что глава администрации Евгений Разумишкин вместе с директором жилищного агентства, начальником отдела районного хозяйства и аварийной службой ЖКС № 2 лично приехали на адреса, где отключено отопление и горячее водоснабжение. Они проверяли дома по улице Коммуны, 51. Тот же « ЖКС № 2 Красногвардейского района» отвечает и за дома, где, по словам горожан, нет воды и тепла и сейчас.

