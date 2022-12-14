Четыре человека пострадали в результате прорыва трубы на Дыбенко

Ногами в кипяток вечером 13 декабря зашли четыре человека в зоне аварии на тепловой сети на улице Дыбенко.



Все четверо, по данным «Фонтанки», получили ожоги и были увезены скорой в больницу. После осмотра и оказания помощи троих отпустили.



В «Теплосети» подтвердили, что прохожие оказались в луже кипятка у дома 26 по улице Дыбенко.



«Им оказана медицинская помощь. Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации», — заявили в компании.



О прорыве у станции метро «Дыбенко» накануне сообщали читатели «Фонтанки» и очевидцы в Сети. Всё пространство было окутано паром. Энергетики пытались устранить дефект без отключения потребителей, но несколько домов всё-таки остались с остывающими трубами. Для того чтобы в домах появилось тепло, к утру специалисты заменили 8 метров ненадежного трубопровода.