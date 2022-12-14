    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, ю-з

    751мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.21eur66.7

    Четыре человека пострадали в результате прорыва трубы на Дыбенко

    1573
    обсудить

    Ногами в кипяток вечером 13 декабря зашли четыре человека в зоне аварии на тепловой сети на улице Дыбенко.

    Все четверо, по данным «Фонтанки», получили ожоги и были увезены скорой в больницу. После осмотра и оказания помощи троих отпустили.

    В «Теплосети» подтвердили, что прохожие оказались в луже кипятка у дома 26 по улице Дыбенко.

    «Им оказана медицинская помощь. Представители «Теплосети» окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации», — заявили в компании.

    О прорыве у станции метро «Дыбенко» накануне сообщали читатели «Фонтанки» и очевидцы в Сети. Всё пространство было окутано паром. Энергетики пытались устранить дефект без отключения потребителей, но несколько домов всё-таки остались с остывающими трубами. Для того чтобы в домах появилось тепло, к утру специалисты заменили 8 метров ненадежного трубопровода.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close