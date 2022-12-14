В Брянске россиянина приговорили к пяти годам строгого режима за попытку участия в боевых действиях против России

Брянский областной суд вынес приговор жителю Удмуртии — мужчину 1993 года рождения признали виновным в покушении на участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, которые противоречат интересам РФ. Об этом 14 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Брянского областного суда.



Безработный мужчина из города Воткинск вступил в переписку с вербовщиком незаконного формирования и попытался выехать на территорию Украины, чтобы принять участие в боевых действиях. Его задержали при попытке попасть на Украину в обход пункта пропуска. Суд установил, что мужчина был приверженцем нацистской идеологии, активным противником внутренней и внешней политики России.