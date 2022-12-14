«Не было никаких обязательств». В Петербурге майор Гром сбросил Маяковского с парохода современности

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Огромный портрет Маяковского в центре Петербурга заменили на постер фильма. Почему? Зачем? Недоумение смяло, но у каждого своя версия. Для одной стороны — это история про вечное и сиюминутное, для другой — про неблагодарность.





«Я нарисовал эту работу в 2018 году, меня пригласил лофт-проект «Этажи», — рассказал художник Роман Добро «Фонтанке» про Маяковского, которого еще недавно было видно на стене дома № 68Б по Лиговскому. — У них был проект, в рамках которого приглашали разных художников и разрисовывали свое пространство. Концепция была такая — сделать культовое место, где артисты и художники оставляют свой арт».



После почти недели работы появился портрет. Часть композиции заняла цитата из манифеста футуристов «О демократизации искусств», над которым в 1918 году работал и Маяковский. В этом тексте поэты высказываются против «железных книг» — рекламы — и предлагают размещать на стенах домов картины: «И пусть улицы будут праздником искусства для всех!»



Вдвойне иронично, что в декабре 2022 года вместо портрета на стене дома разместили именно что рекламу фильма «Гром: Трудное детство», релиз которого должен состояться 1 января. О том, что его работы больше нет, Роман узнал, когда под фотографиями с новым граффити его начали отмечать друзья.



Фото 1: Роман Добро Фото 2: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У нас закрасили Бродского, закрасили Хармса, теперь Маяковского. Тенденция не из лучших. Я даже не знаю, как свои чувства описать. Какая-то злость, разочарование. Не предупредили, ничего не сказали. Мне кажется, я бы ничего против не имел, если бы другой художник это перекрыл, но менять Маяковского на временную рекламу? Это меня больше всего расстраивает», — объясняет свою позицию Роман. После того как художник узнал про исчезновение работы, он написал в «Этажи» лично, но ответа не получил.



В соцсетях Роман попросил «всех людей, кому не все равно», тоже обратиться в лофт-проект и попросить восстановить портрет на стене. Этого, по словам художника, он хочет больше всего. Под последними публикациями «Этажей» и создавшего майора Грома издательства Bubble Comics начали появляться комментарии с требованием вернуть работу. Пока одни пользователи пишут, что не пойдут на нового «Грома», другие цитируют вечные строки про розы.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В «Этажах» возникших претензий не понимают. Злую шутку, похоже, сыграла разница подходов: обе стороны считают, что в этой ситуации одолжение делали именно они. Вот что рассказала «Фонтанке» генеральный директор «Этажей» Светлана Гаврилова: «Более трех с половиной лет назад малоизвестная тогда группа художников получила от нас возможность разместить свою работу. За наш счет были приобретены необходимые материалы и техсредства (подъемник). Так появился портрет Маяковского».



По словам Романа, никаких документов он не подписывал. Договоренность с «Этажами» была устная: от лофт-проекта — покупка материала, от художника — бесплатная работа. О том, что граффити может быть в будущем перекрыто, не говорили, но вечной сохранности действительно не обещали. Как говорит художник, с ним этот вопрос не оговаривался, хотя коллегу Романа по стрит-арту о возможности закрашивания рисунка предупредили. Личные средства в работу тоже вложены: пришлось докупить нужные материалы и заплатить помощникам.



На соседней террасе еще остались цитаты Маяковского. Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Концепт «Этажей», как пояснили «Фонтанке» его организаторы, не предполагает каких-либо постоянных изображений: авторы меняют друг друга, когда приходит время реставрировать фасад. Представители проекта утверждают, что перед появлением Грома состояние лицевой стороны здания уже было плачевным, а рисунок «почти весь облетел».



«Возмущение со стороны авторов работы с изображением Маяковского не только удивительно, но и расценено нами как вмешательство в нашу внутреннюю работу. С нашей стороны нет и не было никаких обязательств по отношению к создателям Маяковского», — считает директор проекта.

Восстанавливать портрет поэта администрация «Этажей» не собирается. Сейчас там рассматривают заявки от художников на другие изображения. Информацию о том, что именно планируют разместить на месте Маяковского, в «Этажах» пока не озвучивают.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»