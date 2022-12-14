Как убить жену и остаться примером для подражания: герои фольклора, которых могут популяризировать в России

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Президент Владимир Путин 13 декабря поручил правительству «принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора». Их изображения должны использоваться при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции до 15 мая следующего года, чтобы дать ответ забугорным супергероям. «Фонтанка» узнала у фольклористов, кого из персонажей могут популяризировать с наибольшей вероятностью, какие богатыри идеологически правильные, а какие — нет и почему женщинам-воительницам не найдется места.



Богатыри, казаки и святые Фольклористы уверены, что в первую очередь популяризировать могут былинных героев — богатырей, как защитников Отечества, культурных ценностей и христианства. Во-вторых, людей, действия которых позволяют посмотреть на мир под другим углом. К ним относится, например, Иван-дурак, который на самом деле оказывается фольклорным мудрецом, отмечает Анна Некрылова, кандидат искусствоведения, сотрудник сектора фольклора в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом).

«Это [ могут быть] и христианские святые, которые отстаивали веру. Они могут быть и местные, и общепринятые. Скажем, тот же Георгий Победоносец. Неслучайно День георгиевских кавалеров входит в нашу жизнь, недавно он отмечался (9 декабря. — Прим. ред.)», — перечисляет эксперт.



Президент Российского фольклорного союза, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Наталья Гилярова тоже считает, что в первую очередь популяризаторы будут смотреть на персонажей, которые олицетворяют собой военную славу страны. Помимо былинного эпоса популяризаторам стоило бы обратиться к «Песням донских казаков» фольклориста Александра Листопадова. В пятитомном издании — самом крупном собрании русских народных песен с нотами — собраны песни, прославляющие подвиги казаков, в том числе атамана Матвея Платова и одного из активных участников Булавинского восстания Игната Некрасова. Последнего почитают как героя и в то же время клеймят изменником.



Популяризации ждали давно, но главное, чтобы она была качественной и «без перекосов», отмечает эксперт. Например, в советское время в относительно безобидном обряде хождения по дворам, колядования, видели непростительное — попрошайничество. За такое ребятне могли намылить шею. Обряд отвергался еще и потому, что тесным образом связан с христианской культурой. К слову, Масленицу в СССР не праздновали, хотя это практически единственный обряд, который Русская православная церковь не апроприировала. Его реабилитировали только в конце 1950-х годов под другим названием — «Русская зима».



Локальные герои Богатырей в русском эпосе много, но широко известны только три. Былинного героя можно найти в фольклоре практически каждой местности, что была в составе Руси. Петербуржцам, увы, такого счастья не досталось, потому что во времена слагания песен на территории современного города жили в основном финно-угорские племена, а потом — шведы.

Зато можно порадоваться за соседнюю Карелию. У карелов есть своя эпическая поэма «Калевала», главный герой которой Вяйнямёйнен — и швец, и жнец, и так далее. Он — первый человек на земле, богатырь, мудрец, заклинатель и не дурак поиграть на карело-финских народных гуслях кантеле.



Был еще такой в Карелии Рахта Рагнозерский — невероятный силач, который по приглашению царя пришел на лыжах в столицу и победил чужеземного борца, который до этого одолел всех лучших борцов. За это государь дал Рахте право беспошлинной ловли рыбы в Рагнозере. Другая легенда рассказывает, как неверная жена с любовником-атаманом и его сподвижниками попыталась убить богатыря, но в итоге заговорщики поплатились жизнью.

Не все так однозначно Все фольклорные герои неоднозначны, отмечают исследователи. Вот разбойники вроде как преступники, но они в фольклоре выступают за равенство, доброту и справедливость. Это подхватил Пушкин с «Дубровским» и Некрасов в главе «О двух великих грешниках» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Чапаев — умный, добрый, человечный и хороший боец, но анекдоты про него рисуют менее приятный образ.



«[Богатырь] Василий Буслаев даже не столько боец, сколько безобразник», — приводит пример фольклорист Анна Некрылова. Стал он таким не от хорошей жизни. То, что происходило с Васькой в детстве, сейчас назвали бы буллингом. Сверстники дразнили мальчика безотцовщиной, за что регулярно огребали от него. Повзрослевший герой набирает себе дружину силачей и забивает стрелку всему Новгороду. Во время эпичного боя мать Буслаева — единственная, кто способен его остановить, — велит посадить его в погреб. Позже по просьбе его проигрывающих товарищей служанка выпускает драчуна и тот снова крушит все и всех направо-налево.



Схватка закончилась пиром и миром. Буслаев вместе со своей бандой отправился замаливать грехи в Иерусалим. На обратном пути решил посоревноваться с дружиной в перепрыгивании камня. Как человек, мыслящий нестандартно, Васька прыгнул задом наперед, неудачно упал, ударился и умер.



А уж как отличились знаменитые три богатыря! Они не только государство защищали, но и постоянно воровали жен для князя Владимира. Зачем православному князю было нужно столько, история умалчивает. Алеша Попович настолько хорошо умел находить общий язык с женщинами, что, по легенде, его прозвали «бабьим насмешником». Он даже пытался увести жену у Добрыни, но неудачно. И правильно, а то Никитич с женщинами суров, учит трем наукам молодецким: отрубает ей губы, руки, ноги. О том, как Илья Муромец разорвал пополам свою дочь и о других шокирующих поступках богатырей, можно прочитать в колонке Венеры Галеевой.

Но судить их по современным критериям нельзя, предостерегают исследователи. Это всего лишь отражение быта, понимания семейно-брачных отношений и жизненных правил жителей Древней Руси.

«Знать никогда не мешает, а возрождать или повторять — это невозможно. Меняются времена, ценности, быт человеческий, отношение к жизни. Если традиционный фольклорный трикстер, типа того же Прометея, что-то украл, обманул, наши фольклорные дураки всегда обманывают, — это другое отношение совсем. Сегодня мы обман не можем считать хорошим качеством, а в фольклорной культуре — это обязательно. Причем он идет на благо народу, обществу, герою и так далее. Поэтому здесь нужно понимать, знать, уважать, но мыслить современно», — отмечает Некрылова.



Эталон поведения Но вряд ли правительство будет знакомить нас с новыми богатырями, а уж тем более богатыршами.

«Если мы говорим вообще о популяризации фольклора — там хоть весь набор может быть. Берем сказочную карту России и идем по ней сплошняком. Если мы говорим об идеалах неких, которые надо популяризировать, у нас сразу этот круг ужасно ограничен, — говорит кандидат филологических наук, сотрудник Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Варвара Добровольская. — Применительно к тому, что сказал президент, популяризация [будет происходить] исключительно через богатырей, потому что это как бы эталонный фольклорный образ».



Причем, вероятнее всего, речь будет идти об исконном фольклорном каноне, а не об образах былинных героев из литературы, кинематографа и мультипликации. Например, в фильме «Последний богатырь» Добрыня Никитич уже предстает в роли отрицательного персонажа. Для наших предков это было бы разрывом шаблона не хуже темнокожих эльфов во «Властелине колец».



«В фольклорном каноне у нас есть два богатыря из трех основных, которые абсолютно «правильные». Самый правильный — это Илья Муромец, потому что он — из народа, крестьянский сын. Добрый, честный, смелый, но тоже, бывает, ошибается. Добрыня Никитич не из народа, что является его неправильной чертой, но зато он очень умный и что в былинах называется вежливый — знающий, умеющий себя правильно вести во всех ситуациях», — объясняет Добровольская.

«Правильность» богатыря — основополагающий критерий для его популяризации. Алеша Попович в условном рейтинге «правильности» на третьем месте. В фольклоре принадлежность этого героя к попам делает его не умным, а хитрым. Хитрость уже скорее считается отрицательным качеством богатыря.

Близко к условному эталону подобрался Садко — не совсем богатырь, скорее торговец и путешественник. Он ведет себя не всегда идеально, но относительно правильно, однако и у него есть существенный изъян. В сознании русского народа купец не борется и не побеждает, его цель — прежде всего личное обогащение. Все остальные богатыри еще менее «правильные».



Почему богатыри убивали женщин Кажется, что женские образы сейчас популяризируются наравне с мужскими. В фильмах и мультфильмах мы видим красивых, умных, мудрых и самостоятельных царевн, жен богатырей, которые способны постоять за себя перед лицом опасности. И, несмотря на то что фольклор действительно наделял некоторых женских персонажей этими чертами, роль им отводилась весьма второстепенная.

Из фольклорно правильных образов это жена Финиста Ясного Сокола Марьюшка, трепетная, верная героиня, способная к самопожертвованию, совершающая относительные подвиги ради мужа. Или Крошечка-Хаврошечка — добрая, терпеливая, сострадательная сирота. Только таким — трепетным, нежным и ласковым — может быть в фольклоре положительный женский персонаж.



«Жены богатырей — очень странные персонажи. У нас есть только один положительный образ жены богатыря — это жена Ставра Годиновича Василиса Микулишна. Вот она практически всем хороша, кроме одного — она умнее своего мужа, а это для русской традиции совершенно недопустимо», — подчеркивает Варвара Добровольская.



История про хвастливого богатыря и его умную жену еще допустима, но все другие так называемые богатырши положительными героинями не считаются. «Проблема в том, что они — чужие и ведут себя неправильно по отношению к русским богатырям. Даже если на них женятся, они все равно ведут себя неправильно, что и кончается обычно их смертью», — объясняет эксперт.

Чьи богатыри? Дискуссия о том, русский борщ или украинский, уже набила оскомину. «Фонтанка» спросила экспертов, может ли она в связи с популяризацией сверху вылиться в спор о принадлежности богатырей к той или иной культуре.

По мнению Натальи Гиляровой, никакой дискуссии на тему «Чей Добрыня Никитич?» по аналогии с «Чей борщ?» быть не может. Общая культура принадлежит народам. Иначе в дележе персонажей эпосов можно дойти до абсурда.

А в том, что дойдут, нет никаких сомнений. «Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть», — говорил в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко.



«Берем тексты былин, смотрим — все написано. С Добрыней все в порядке. Там может быть либо Рязань, либо Ростов, но вообще в былинах — ростовский. А с Ильей Муромцем — тем более не может быть никаких сомнений. Город Муром даже близко ничем, кроме как частью Владимирского княжества, не был. Похоронен он может быть где угодно», — говорит Варвара Добровольская.

«Пельмени, сарафан, сапоги — они же были придуманы не одним человеком и не в одном месте. Кто автор топора? Мы никогда не узнаем. Тут говорить о первоосновах — глупость просто. Общие быт, культура, условия существования давали схожие формы от борща до юбки. По-моему, это сегодняшний какой-то закидон», — считает Анна Некрылова.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

