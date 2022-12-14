Тест по литературе, с которым справятся даже школьники. А вы чем хуже?

Сдали свои школьные тетради с сочинениями и забыли о них навсегда или до сих пор перечитываете свои творения? А что-нибудь из классики вспомните? Да хотя бы из школьной программы? А вот мы отправили специально обученного человека в школьную библиотеку, чтобы он перечитал всю литературу и нашел в ней 10 вопросов для этого теста. И ведь он нашел! Теперь ваша очередь — попробуйте на эти самые вопросы ответить.

