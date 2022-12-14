Сдали свои школьные тетради с сочинениями и забыли о них навсегда или до сих пор перечитываете свои творения? А что-нибудь из классики вспомните? Да хотя бы из школьной программы? А вот мы отправили специально обученного человека в школьную библиотеку, чтобы он перечитал всю литературу и нашел в ней 10 вопросов для этого теста. И ведь он нашел! Теперь ваша очередь — попробуйте на эти самые вопросы ответить.
Как звали отца Татьяны Лариной в романе Пушкина «Евгений Онегин»?
Кем был Федор Тимофеевич в рассказе Чехова «Каштанка»?
Что, по мнению профессора Преображенского из «Собачьего сердца», не умеет делать большинство людей?
Зачем Чичиков из произведения Николая Гоголя «Мертвые души» скупал те самые мертвые души?
Какого псевдонима не было у Антона Павловича Чехова?
Кто не состоял в команде Тимура из известной повести Аркадия Гайдара?
Главный герой романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров умер от заражения крови. Как он его получил?
Какое из этих событий было в романе Достоевского «Преступление и наказание»?
С этой злой чародейкой героиня сказок Александра Волкова Элли не сталкивалась. Как ее зовут?
Как умер князь Олег из «Песни о вещем Олеге»?
Тест по литературе, с которым справятся даже школьники. А вы чем хуже?
Литература определенно не ваш конек (горбунок)
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Тест по литературе, с которым справятся даже школьники. А вы чем хуже?
Всё шло хорошо, пока вы не пересели на заднюю парту. Дальше всё как в тумане
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Тест по литературе, с которым справятся даже школьники. А вы чем хуже?
Мы почти поверили в вашу безоговорочную победу, но пару раз рука у вас дрогнула
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Тест по литературе, с которым справятся даже школьники. А вы чем хуже?
Это безоговорочная победа — ни единой ошибки! Слов нет!