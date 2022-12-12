Google опубликовал самые популярные в мире запросы за 2022 год. Что интересовало россиян, мы не узнаем

Компания Google опубликовала итоги года по самым популярным поисковым запросам. Последние несколько лет давалась и отдельная разбивка по странам, но в этом году Россию исключили из списка.

Самый популярный поисковый запрос, согласно статистике поисковика, — это слово Wordle, так называется игра-головоломка. На втором месте — India vs England («Индия против Англии»), имеется в виду матч по игре в крикет. Замыкает тройку лидеров в общем топе и возглавляет графу новостных запросов слово «Украина». На втором месте по самым искомым новостям — смерть королевы Елизаветы II и результаты выборов. Самым популярным в запросах человеком стал актер Джонни Депп, его экс-супруга Эмбер Херд на третьей строчке, между ними (кроме эпичного суда) вклинился Уилл Смит. На четвертом месте Владимир Путин. Эта же троица в том же порядке расположилась по степени популярности в графе «актеры». Самым запрашиваемым в Google фильмом стал «Тор: Любовь и Гром», а сериалом — «Эйфория». Полностью списки можно посмотреть здесь.