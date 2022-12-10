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    В Дрездене задержали стрелка, устроившего пальбу в центре города

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    1 комментарий

    Мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Дрездена, задержали, 10 декабря сообщает РИА Новости.

    Сначала вооруженный мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь. Затем на машине он поехал в торговый центр, где затаился в одной из аптек.

    Для поимки стрелка полицейские развернули масштабную спецоперацию, связанную с захватом заложников, посетителей торгового центра эвакуировали. Полиция нагрянула и в квартиру подозреваемого, где обнаружила труп его матери.

    «Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», — сообщает издание.

    Сотрудники радиостанции не пострадали, они успели укрыться в безопасном месте.

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    Комментарии 1

    hal900010 Дек 2022 в 15:31
    Политическое шоу наверно какое то..чё на радио ещё мотивировать может..?!..шнапса ещё накатил наверняка..
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