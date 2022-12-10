В Дрездене задержали стрелка, устроившего пальбу в центре города

Мужчину, подозреваемого в стрельбе в центре Дрездена, задержали, 10 декабря сообщает РИА Новости.



Сначала вооруженный мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь. Затем на машине он поехал в торговый центр, где затаился в одной из аптек.

Для поимки стрелка полицейские развернули масштабную спецоперацию, связанную с захватом заложников, посетителей торгового центра эвакуировали. Полиция нагрянула и в квартиру подозреваемого, где обнаружила труп его матери.

«Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», — сообщает издание.