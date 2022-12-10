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    Немецкая полиция проводит операцию в связи с захватом заложников в Дрездене

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    7 комментариев

    В Дрездене полиция проводит операцию, связанную с предполагаемым захватом заложников. Об этом со ссылкой на заявление силового ведомства 10 декабря сообщает Bild.

    В сообщении уточняется, что утром в субботу вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте.

    После этого нападавший на машине направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.

    В настоящий момент проводится эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.

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    Комментарии 7

    Cемён Воля10 Дек 2022 в 14:46
    Русский след уже нашли?
    +1−2
    Pilat10 Дек 2022 в 14:09
    Россию ещё не обвинили?
    +1−2
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