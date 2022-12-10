Немецкая полиция проводит операцию в связи с захватом заложников в Дрездене

В Дрездене полиция проводит операцию, связанную с предполагаемым захватом заложников. Об этом со ссылкой на заявление силового ведомства 10 декабря сообщает Bild.
В сообщении уточняется, что утром в субботу вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь, сотрудники успели укрыться в безопасном месте.
После этого нападавший на машине направился в центральную часть города, где затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. Полиция сообщила о возможном захвате заложников.
В настоящий момент проводится эвакуация людей из торгового центра и прилегающих территорий. По непроверенной информации, до того, как прибыть на радиостанцию, мужчина совершил убийство в дрезденском районе Пролис.