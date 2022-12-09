Жена внезапно умершего курсанта обратилась в прокуратуру. В академии связи не понимают претензий

В учебном центре в Сертолово умер курсант 5-го курса Военной академии связи имени Буденного Михаил Андрюшенков. Как сообщила «Фонтанке» его супруга Екатерина, в качестве предварительной причины смерти указаны острая дыхательная недостаточность и двухсторонняя пневмония. О смерти мужа Екатерину известили 23 ноября в 7 утра. «Я приехала в Сертолово, там начали подходить сослуживцы, рассказывать, что вечером он сидел и смеялся, все хорошо [было]. Потом лег спать, уснул и не проснулся», — рассказывает она. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, жене сказали ждать результат исследования ближе к 23 декабря.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Екатерина написала заявление в военную прокуратуру Санкт-Петербурга (копия есть в распоряжении редакции). В нем она говорит, что за время службы её муж дважды жаловался медикам учебного заведения на плохое самочувствие (в декабре 2021 года подозревал у себя коронавирус, и в феврале 2022-го его беспокоил коленный сустав), но необходимой помощи якобы не получил. «Тогда он зарекся, что не пойдет в больницу, потому что в этом нет никакого смысла и там ему не помогут», — рассказала девушка. За неделю до смерти у Андрюшенкова поднялась температура, утверждает жена, но к медикам он обращаться не стал. «Но офицеры были в курсе, так как они освободили его от нарядов и дали отлежаться сутки. Мне сообщили об этом курсанты», — добавила Екатерина.

Вторая претензия, которую она предъявляет академии в заявлении военной прокуратуре, — безразличное отношение к смерти курсанта. В разговоре с «Фонтанкой» она настаивает, что в академии ей якобы пообещали организовать прощание в самом учебном заведении, но позже заявили, что это невозможно. О словах про прощание в академии нам рассказала также другая родственница Андрюшенкова, которая присутствовала при беседе. Расстроило супругу и то, что никто из руководства академии не пришел на похороны и в морг на прощание. На траурных мероприятиях присутствовали начальник курса и курсанты. «[Они же] платили за похороны, и 30% им возвращают», — говорит Екатерина, ссылаясь на слова курсантов.

В Военной академии связи имени Буденного «Фонтанке» рассказали, что умерший курсант был на хорошем счёту, не отличник, но к его учебе и поведению у командиров вопросов не было. В академии сожалеют о внезапной смерти молодого парня и соболезнуют его родным. При этом отмечают, что с жалобами на здоровье курсант не обращался. Более того, за несколько дней до смерти он активно просился допустить его к участию в соревнованиях по рукопашному бою.

Слова жены курсанта о самоустранении в академии вызвали недоумение — вуз полностью оплатил похороны, включая доставку тела на родину в Брянск, погребение и поминки. Жене также будут выплачены денежное довольствие курсанта за ноябрь и ежемесячная премия. Общий счёт превысил 160 тысяч рублей, он был оплачен из внебюджетных средств академии. Супруга также может рассчитывать на государственную компенсацию расходов на похороны, тем самые 30%.