Весь день в России сбоят соцсети и приложения банков: что происходит

С самого утра в России сбоят соцсети и банковские приложения

Утро 9 декабря в интернете началось с проблем в работе соцсети «ВКонтакте» . По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдались и на сайте, и в мобильной версии — в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и других городах. Первые сообщения о проблемах появились ориентировочно в 08:20 мск, к 09:10 мск соцсеть сообщила, что ее сервисы работают нормально.

Практически сразу после этого «упали» некоторые банковские приложения. На масштабный сбой стали жаловаться клиенты Тинькофф Банка — они не смогли зайти в приложение: стартовый экран либо встречал пользователей надписью «приложение не работает», либо выдавал ошибку при вводе пароля.

Кроме того, в некоторых регионах пользователи жаловались на сбои в работе приложений Альфа-Банка и Райффайзенбанка. В «Альфе» объяснили нарушения в работе:

— Важно — не произошел сбой. «Альфа-Онлайн» работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение. В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка, — рассказали 72.RU в пресс-службе банка.

Также в разных регионах есть проблемы со входом в приложения Сбера, Европа Кредит Банка, «Русского Стандарта» и МТС Банка.