«Спасены три человека». В Барнауле тушат Алтайский шинный комбинат

На Алтайском шинном комбинате в Барнауле — крупный пожар. Из опасной зоны вывели троих работников предприятия, обеспечив их средствами защиты дыхания.
Огонь успел охватить около тысячи квадратных метров, но его локализовали, сообщает 9 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Комбинат тушат несколько часов, на месте работают 110 человек (в том числе 92 от ведомства) с 33 единицами техники (от МЧС — 26).
На место прибыл пожарный поезд. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.