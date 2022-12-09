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    «Спасены три человека». В Барнауле тушат Алтайский шинный комбинат

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    1 комментарий
    Фото: ГУ по Алтайскому краю МЧС России
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    На Алтайском шинном комбинате в Барнауле — крупный пожар. Из опасной зоны вывели троих работников предприятия, обеспечив их средствами защиты дыхания.

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    Огонь успел охватить около тысячи квадратных метров, но его локализовали, сообщает 9 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Комбинат тушат несколько часов, на месте работают 110 человек (в том числе 92 от ведомства) с 33 единицами техники (от МЧС — 26).

    На место прибыл пожарный поезд. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

    Фото: ГУ по Алтайскому краю МЧС России

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    Комментарии 1

    Отец Родной09 Дек 2022 в 11:56
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    +3−0
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