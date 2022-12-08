Главный психолог Югры выяснил, что творилось в классе до того, как мальчик принёс нож

В школе №21 Нижневартовска, где произошла поножовщина, вслед за директором уволили классного руководителя, а педагог по социальной работе получила дисциплинарное взыскание. Об этом 8 декабря пишет 86.RU.



Департамент образования ХМАО после проверки решил ввести во всех школах региона «кнопку быстрого реагирования» на буллинг, сообщает городская администрация в своём телеграм-канале. Специальная вкладка появится в личных кабинетах родителей и детей в ГИС «Образование Югры», там же можно будет сообщить о травле.



«Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя», — прокомментировал работу межведомственной комиссии директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

