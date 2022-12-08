Главный психолог Югры выяснил, что творилось в классе до того, как мальчик принёс нож

В школе №21 Нижневартовска, где произошла поножовщина, вслед за директором уволили классного руководителя, а педагог по социальной работе получила дисциплинарное взыскание. Об этом 8 декабря пишет 86.RU.
Департамент образования ХМАО после проверки решил ввести во всех школах региона «кнопку быстрого реагирования» на буллинг, сообщает городская администрация в своём телеграм-канале. Специальная вкладка появится в личных кабинетах родителей и детей в ГИС «Образование Югры», там же можно будет сообщить о травле.
«Проверка показала, что в школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя», — прокомментировал работу межведомственной комиссии директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.
По его словам, главный внештатный психолог Югры, пообщавшись с одноклассниками мальчиков, выяснил, что конфликт между ними был затяжным и обострился в ноябре. Знали о нём многие, подросток (который позже принёс нож) находился в подавленном состоянии, его родители обращались в школу за помощью. Классная руководительница была в курсе, попыталась «как-то помирить» ребят и после этого посчитала свою работу выполненной. К школьному психологу и службу медиации она не обращалась.
Дренин отметил, что не может на данный момент дать однозначный ответ на вопрос о том, стал ли причиной ЧП именно буллинг. Другие одноклассники, судя по всему, в конфликте не участвовали, но один травил другого с молчаливого согласия остальных.
«Какие-то элементы травли были, как и серьезное психологическое давление. Несомненно, школьник, решившийся в итоге на преступление, находился в длительном негативном эмоциональном состоянии. Но ключевой причиной произошедшего мы считаем то, что не сработали взрослые, посчитав ситуацию несерьезной. Мы все видим, во что это вылилось в итоге», — отметил чиновник.
Утром во вторник, 6 декабря, на входе в школу №21 подрались два восьмиклассника. Один ударил другого ножом несколько раз. Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии. Нападавший порезал себе руку так, что ему понадобилась операция.