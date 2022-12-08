Уволен директор школы в Нижневартовске, где случилась поножовщина среди детей

Одним из первых последствий ЧП в школе в Нижневартовске (ХМАО) стало увольнение директора, сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Информацию об увольнении классного руководителя мальчиков в пресс-службе не подтвердили и не опровергли.



«Директор уволен в связи с происшествием в школе», — сказала собеседница агентства.



По оценке областной прокуратуры, в школе не были обеспечены безопасные условия. По версии СК по ХМАО-Югре, причиной ЧП могли стать недостаточные меры либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Управление во вторник возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, а в среду — второе уголовное дело, по статье о халатности.

