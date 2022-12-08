    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, вос

    754мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.94eur65.9

    Уволен директор школы в Нижневартовске, где случилась поножовщина среди детей

    1396
    2 комментария

    Одним из первых последствий ЧП в школе в Нижневартовске (ХМАО) стало увольнение директора, сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Информацию об увольнении классного руководителя мальчиков в пресс-службе не подтвердили и не опровергли.

    «Директор уволен в связи с происшествием в школе», — сказала собеседница агентства.

    По оценке областной прокуратуры, в школе не были обеспечены безопасные условия. По версии СК по ХМАО-Югре, причиной ЧП могли стать недостаточные меры либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Управление во вторник возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, а в среду — второе уголовное дело, по статье о халатности.

    Утром во вторник, 6 декабря, на входе в школу №21 подрались два восьмиклассника. Один ударил другого ножом несколько раз, а затем порезал себе руку так, что ему понадобилась операция, пишет 86.RU. Состояние второго мальчика — тяжёлое.

    По данным издания, мальчик, который пришёл в школу с ножом, мог подвергаться травле. Конфликт у одноклассников начался давно, и нападавший якобы жаловался родителям на регулярные нападки своего недруга. В школе про него говорят, что он был тихим и не мог ответить на агрессию других учеников, а с недавнего времени стал брать в школу нож — керамический, так как его не мог обнаружить металлоискатель на входе.

    Следственный отдел по Нижневартовску СК по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    DEMOMON08 Дек 2022 в 10:21
    Ну да, директор конечно же сам вложил нож в руку школьника.
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8408 Дек 2022 в 10:11
    мальчик был тихий, но ножичек за пазухой держал. обычно такие и становятся деспотами
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close