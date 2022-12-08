Уволен директор школы в Нижневартовске, где случилась поножовщина среди детей

Одним из первых последствий ЧП в школе в Нижневартовске (ХМАО) стало увольнение директора, сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Информацию об увольнении классного руководителя мальчиков в пресс-службе не подтвердили и не опровергли.
«Директор уволен в связи с происшествием в школе», — сказала собеседница агентства.
По оценке областной прокуратуры, в школе не были обеспечены безопасные условия. По версии СК по ХМАО-Югре, причиной ЧП могли стать недостаточные меры либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Управление во вторник возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, а в среду — второе уголовное дело, по статье о халатности.
Утром во вторник, 6 декабря, на входе в школу №21 подрались два восьмиклассника. Один ударил другого ножом несколько раз, а затем порезал себе руку так, что ему понадобилась операция, пишет 86.RU. Состояние второго мальчика — тяжёлое.
По данным издания, мальчик, который пришёл в школу с ножом, мог подвергаться травле. Конфликт у одноклассников начался давно, и нападавший якобы жаловался родителям на регулярные нападки своего недруга. В школе про него говорят, что он был тихим и не мог ответить на агрессию других учеников, а с недавнего времени стал брать в школу нож — керамический, так как его не мог обнаружить металлоискатель на входе.
Следственный отдел по Нижневартовску СК по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.