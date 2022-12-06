Второй участник драки с ножом в школе Нижневартовска — тоже в больнице

Госпитализированы оба участника драки в школе №21 Нижневартовска (ХМАО) 6 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.



Подростки находятся в Нижневартовской окружной клинической детской больнице: один — в крайне тяжелом состоянии, второй — в удовлетворительном, его жизни ничего не угрожает. Известно, что мальчики учатся вместе с первого класса. В поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних они прежде не попадали.



Инцидент случился на входе в школу — в тамбуре, где установлены рамки металлодетектора. Как уже писала «Фонтанка», в результате конфликта один восьмиклассник ударил другого ножом.

