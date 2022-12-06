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    Второй участник драки с ножом в школе Нижневартовска — тоже в больнице

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    3 комментария

    Госпитализированы оба участника драки в школе №21 Нижневартовска (ХМАО) 6 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

    Подростки находятся в Нижневартовской окружной клинической детской больнице: один — в крайне тяжелом состоянии, второй — в удовлетворительном, его жизни ничего не угрожает. Известно, что мальчики учатся вместе с первого класса. В поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних они прежде не попадали.

    Инцидент случился на входе в школу — в тамбуре, где установлены рамки металлодетектора. Как уже писала «Фонтанка», в результате конфликта один восьмиклассник ударил другого ножом.

    «В отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры», — пообещали в департаменте образования и науки Югры.

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    Комментарии 3

    ProstoZloy06 Дек 2022 в 10:42
    "В отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры"
    Тогда уж давайте наказывать и всех должностных лиц, допустивших любые конфликты между гражданами.
    +0−0
    chip106 Дек 2022 в 10:40
    Со всей нелюбовью к нынешним управленцам в РФ, но они то каким местом виноваты?
    +1−0
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