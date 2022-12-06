Школьник в Нижневартовске — в крайне тяжёлом состоянии. Его ударил ножом одноклассник

Серьёзный школьный конфликт произошёл в Нижневартовске (ХМАО — Югра) утром 6 декабря, около 8 часов по местному времени (6 часов мск).



Как сообщает городская администрация, в средней школе № 21 повздорили ученики 8 класса. В результате один ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии.



Учёба в школе продолжается в обычном режиме.



«Совместно с правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего и правомерность действий сотрудников образовательного учреждения», — отмечается в сообщении.

