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    Школьник в Нижневартовске — в крайне тяжёлом состоянии. Его ударил ножом одноклассник

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    4 комментария

    Серьёзный школьный конфликт произошёл в Нижневартовске (ХМАО — Югра) утром 6 декабря, около 8 часов по местному времени (6 часов мск).

    Как сообщает городская администрация, в средней школе № 21 повздорили ученики 8 класса. В результате один ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии.

    Учёба в школе продолжается в обычном режиме.

    «Совместно с правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего и правомерность действий сотрудников образовательного учреждения», — отмечается в сообщении.

    На место также прибыл глава комиссии по делам несовершеннолетних.

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    Комментарии 4

    Софокл Аристархович'06 Дек 2022 в 09:45
    Переиграл в "Hitm..n"? Детские психологи, вы где?..
    +0−0
    pride06 Дек 2022 в 09:04
    Пропаганда ценностей делает свою работу.
    +3−0
    Kezevo06 Дек 2022 в 08:55
    У преступности нет национальности ?
    +3−0
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