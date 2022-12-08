Компьютерных «контрабандистов» задержали в Петербурге сотрудники таможни

Северо-Западная оперативная таможня задержала членов группы, которые везли на продажу из-за границы технику.
Как сообщает 8 декабря пресс-служба СЗТУ, злоумышленники специализировались на бытовой и компьютерной технике, которую ввозили из Финляндии.
Таможенники нашли и изъяли порядка 40 штук комплектующих для компьютеров, а также более 50 банковских карт, с помощью которых участники жонглировали денежными средствами. Выяснилось, что бюджет из-за нелегальной перевозки недополучил более 16 млн рублей.
Возбуждено уголовное по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. Фигурантов допросили, а потом отпустили на подписку о невыезде.